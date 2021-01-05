Дмитрий Тарасов: для меня лучший отдых — это Мальдивы

Полузащитник Дмитрий Тарасов поделился фотографией с семейного отдыха.
«Для меня лучший отдых — это Мальдивы», — написал Тарасов на своей странице в соцсети.
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».
Напомним, в декабре 2020 года Тарасов покинул казанский «Рубин». Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, заключив на правах свободного агента договор до конца сезона-2019/2020. Спустя три дня 33-летний футболист на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. Первый официальный матч за «Рубин» Дмитрий провёл 5 июля. В конце июля с ним продлили контракт.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и результативными действиями не отметился.
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