Промес лайкнул пост «Спартака» о себе, болельщики позвали игрока назад в команду

Форвард «Спартака» Квинси Промес лайкнул пост «Спартака» в «Инстаграме». Пресс-служба московского клуба опубликовала видео с некоторыми эффектными голами игрока в составе «Спартака». Также москвичи напомнили статистику и регалии игрока в «Спартаке».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака».
Многие подписчики прокомментировали пост московского клуба, призвав Промеса вернуться в команду.
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский «Аякс».
Ранее Промес попал в неприятную историю. Футболиста обвинили в том, что он в конце июля на вечеринке ударил человека ножом. Промеса арестовали, но затем он был отпущен. За такое преступление в стране предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.
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