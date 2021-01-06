«Бавария» хочет продлить контракт с 17-летним хавбеком Мусиалой до 2025 года

«Бавария» намерена продлить контракт с 17-летним английским полузащитником Джамалом Мусиалой, сообщает Sky Germany.



По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения до 2025 года. Ожидается, что решение будет принято до конца февраля.



Родившийся в Германии футболист сборной Англии провёл восемь лет в академии «Челси», прежде чем перейти в молодёжную команду «Баварии» в 2019 году. В июне Мусиала дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену за «Баварию» в игре с «Фрайбургом» (3:1), став самым молодым игроком клуба в высшем дивизионе Германии.

Мюнхенская «Бавария» в 14 встречах набрала 33 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.