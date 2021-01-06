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«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в финал Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился первый полуфинальный матч Кубка английской лиги. «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле обыграл «Брентфорд», выступающий в Чемпионшипе. Встреча закончилась со счётом 2:0.

На 12-й минуте Мусса Сиссоко головой отправил мяч в ворота соперника с близкого расстояния после навеса Серхио Регилона. В середине второго тайма гостям также удалось забить, но взятие ворот лондонцев было отменено из-за офсайда. А на 70-й минуте Сон Хын Мин, реализовав выход один на один, фактически снял все вопросы о судьбе путёвки в финал турнира.

Гости ещё и доигрывали матч в меньшинстве. На 84-й минуте Джош да Силва получил прямую красную карточку за грубый фол в центе поля.

Вторую путёвку в финал разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Этот матч состоится сегодня, 6 января.

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
05 января 2021, вторник. 22:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Сиссоко – 12'   2:0 Мин – 70'
Удаления: нет / да Силва – 84'
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