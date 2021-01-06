Кассано: Дибала гадит под себя, когда на него давят

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о форварде «Ювентуса» Пауло Дибале.



«Все тренеры „Ювентуса“ не считали Пауло необходимым. Для меня он не чемпион, он не имеет значения. Он забивал красивые голы, но если ты хочешь носить футболку „Ювентуса“ с 10-м номером, ты должен быть на более высоком уровне. Такое ощущение, что когда на Пауло давят, он гадит под себя. А потом просит € 10 млн за сезон? Ага, конечно», — приводит слова Кассано Goal.com.

Действующий контракт Пауло со «старой синьорой» истекает летом 2022 года. За туринский «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года, а до этого форвард защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года футболист вызывается в сборную Аргентины.