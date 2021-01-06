Андреа Пирло: матч с «Миланом» важен, но он не решающий

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 16-го тура Серии А с «Миланом». Встреча должна состояться сегодня, 6 января, в Милане. При этом пока неизвестно, разрешат ли туринские органы здравоохранения команде отправиться в Милан. Ранее в «Ювентусе» обнаружили два случая заражения коронавирусом.
«Мы продолжаем работу над тем, с чего начали 2021 год. Мы одержали победу, подняли себе настроение. Идём от матча к матчу, а ситуацию в таблице будем оценивать через несколько месяцев. Конечно, это важный матч, но он не решающий. Впрочем, матч «Милан» — «Ювентус» всегда бывает очень любопытным.
Для меня эти матчи были интересными, как для игрока. Уверен, будут такими же уже и в роли тренера.
Я играл в «Милане» и выигрывал там. Для меня этот матч важен. Я впервые сыграю с «Миланом» в качестве тренера», — цитирует Пирло пресс-служба «Юве».
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