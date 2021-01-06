Куман составил список игроков, которых желает приобрести в январе в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что составил список игроков, которых хотел бы видеть в клубе.

«Я составил список возможных слабых мест и игроков, которых, я думаю, было бы интересно привлечь. Любой тренер всегда смотрит на январь как на время, когда можно улучшить состав. Я не исключение, но это зависит от клуба», — приводит слова Кумана Marca.

Ранее Куман сообщил, что «Барселоне» нужен нападающий.

«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 10 очков. В следующем туре Примеры каталонскому клубу предстоит сыграть с «Атлетиком». Игра запланирована на 6 января, начало – в 23:00 мск.