Куман составил список игроков, которых желает приобрести в январе в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что составил список игроков, которых хотел бы видеть в клубе.
«Я составил список возможных слабых мест и игроков, которых, я думаю, было бы интересно привлечь. Любой тренер всегда смотрит на январь как на время, когда можно улучшить состав. Я не исключение, но это зависит от клуба», — приводит слова Кумана Marca.
Ранее Куман сообщил, что «Барселоне» нужен нападающий.
«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 10 очков. В следующем туре Примеры каталонскому клубу предстоит сыграть с «Атлетиком». Игра запланирована на 6 января, начало – в 23:00 мск.
«Барселона» объявила о двух случаях заражения коронавирусом
Рекомендуем вам
- 6 января 2021
-
02:32
-
01:38
-
01:18
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:23
- 5 января 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:13
-
22:57
-
22:54
-
22:15
-
22:13
-
21:45
-
21:39
-
21:14
-
21:12
-
20:58
-
20:36
-
20:34
-
20:15
-
20:04
-
19:56
-
19:46
-
19:36
-
19:04
-
19:03
-
18:51
-
18:41
-
18:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам