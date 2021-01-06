«Это способ повлиять на судей». Сульшер ответил на слова Клоппа о пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу по поводу судейства. Ранее Клопп сказал, что «Манчестер Юнайтед» за два года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за пять с половиной.
«Я не считаю, сколько у них штрафов, поэтому, если они хотят тратить время на беспокойство о том, когда мы получим фол в штрафной, я не хочу тратить на это время. Я не могу говорить от имени других менеджеров, почему они говорят такие вещи. Очевидно, я чувствовал, что это сработало в прошлом году в полуфинале Кубка Англии, потому что Фрэнк Лэмпард говорил об этом, и мы должны были точно пробить пенальти, но нам не дали этого сделать. Так что, возможно, это способ повлиять на судей. Не знаю, но меня это не волнует», — приводит слова Сульшера Goal.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Ливерпуль» в свою очередь возглавляет турнирный зачёт, также набрав 33 очка.
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