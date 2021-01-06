Матч между «Реалом» и «Осасуной» под угрозой срыва

Матч между «Реалом» и «Осасуной» в чемпионате Испании может быть отменён из-за погодных условий, сообщает AS.
По данным источника, матч может быть прерван из-за снегопада, который сейчас во многих городах Испании. Ранее «Осасуна» отменила тренировку перед матчем с «Реалом». Ожидается, что в субботу, 9 января, будет сильный снегопад, который не позволит провести матч.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на 2 очка. «Осасуна» в свою очередь занимает предпоследнее место в Примере, набрав 24 очка.
Матч между «Реалом» и «Осасуной» в рамках 18-го тура чемпионата Испании запланирован на 9 января Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Начало встречи – 23:00 мск.
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