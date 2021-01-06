Моуринью стал 3-м тренером, вышедшим в финал Кубка лиги с тремя разными командами

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью стал третьим в истории тренером, вышедшим в финал Кубка английской лиги с тремя разными клубами. Ранее специалист выводил в финалы турнира «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
До португальца такого результата добивались Рон Аткинсон («Манчестер Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Астон Вилла») и Рон Сондерс («Норвич», «Манчестер Сити», «Астон Вилла»).
В нынешнем турнире в полуфинале «шпоры» на домашнем стадионе со счётом 2:0 обыграли «Брентфорд», выступающий в Чемпионшипе. Голами в составе хозяев отметились Мусса Сиссоко и Сон Хын Мин. Вторую путёвку в финал 6 января разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Ранее Моуринью назвал матч с «Брентфордом» самым важным для него за время работы с «Тоттенхэмом».
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