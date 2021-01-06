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Бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда близок к переходу в «Портимоненсе»

Бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда близок к переходу в «Портимоненсе»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник Кейсуке Хонда близок к подписанию контракта с «Портимоненсе», сообщает Esporte Interativo.

Напомним, 30 декабря 2020 года японский полузащитник покинул бразильский клуб «Ботафого». 34-летний японец в текущем сезоне провёл 27 матчей и забил три гола.

В ходе своей карьеры Хонда выступал также за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и играл на родине за «Нагою Грампус». С 2008 по 2018 год вызывался в сборную. С 2010 по 2013 год Кейсуке защищал цвета ЦСКА. С «армейцами» он стал чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

«Портимоненсе» в 12 турах чемпионата Португалии сезона-2020/2021 набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. 8 января команда на выезде сыграет с «Риу Аве».

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