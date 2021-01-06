Экс-игрок «Спартака» Шюррле: мне всегда приходилось носить дорогую одежду

Экс-игрок «Спартака» Андре Шюррле рассказал, какую одежду предпочитал носить на протяжении футбольной карьеры.



«Мне всегда приходилось носить дорогую одежду, здесь кожаную куртку, там футболку… Не имело значения, что именно, главное, чтобы это было дорого. Именно так мы и вливались в раздевалку. Сегодня я всё меньше понимаю, почему эти бесполезные вещи когда-то были важны для меня», — цитирует Шюррле пресс-служба немецкого футбольного союза.



Шюррле завершил профессиональную карьеру в 29 лет. Последним клубом немца была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Шюррле также защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».

Шюррле и Гётце инвестируют в бизнес по производству медицинской марихуаны