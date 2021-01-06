Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Спартака» Шюррле: мне всегда приходилось носить дорогую одежду

Экс-игрок «Спартака» Шюррле: мне всегда приходилось носить дорогую одежду
Футбол / Германия 0

Экс-игрок «Спартака» Андре Шюррле рассказал, какую одежду предпочитал носить на протяжении футбольной карьеры.

«Мне всегда приходилось носить дорогую одежду, здесь кожаную куртку, там футболку… Не имело значения, что именно, главное, чтобы это было дорого. Именно так мы и вливались в раздевалку. Сегодня я всё меньше понимаю, почему эти бесполезные вещи когда-то были важны для меня», — цитирует Шюррле пресс-служба немецкого футбольного союза.

Шюррле завершил профессиональную карьеру в 29 лет. Последним клубом немца была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Шюррле также защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».

Шюррле и Гётце инвестируют в бизнес по производству медицинской марихуаны
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021