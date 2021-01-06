«Приехал, а её жёстко гасят». Милевский рассказал, как его партнёр поймал жену на измене

Украинский нападающий Артём Милевский рассказал об отношении к изменам, а также поделился историей знакомого футболиста.
«Я не могу понять предательства от жены или человека, с которым живёшь. Это как вообще? И есть опасения. Может, поэтому я до сих пор один. Измена и предательство — одно и то же.
Была ситуация… Слава богу, не у меня. Человек травмировался на сборах, и его отправили лечиться. Приезжает со сборов, жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. Приехал домой, а там её жёстко гасят на их кровати. Такой треш! Как, девочки, относиться к этому? Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты бы хоть поехала в гостиницу, по-тихому… Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь», — сказал Милевский в ролике на своём YouTube-канале.
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