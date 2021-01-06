Де Брёйне раздражён предложением «Сити», решившего снизить его оклад ради подписания Месси

Стали известны подробности переговоров «Манчестер Сити» с полузащитником Кевином Де Брёйне по новому контракту. Как уже сообщалось, футболист отклонил первое предложение «горожан».



По информации журналиста The Athletic Сэма Ли, манкунианцы предложили 29-летнему хавбеку зарплату ниже, чем в действующем соглашении. Кевин был раздражён таким шагом клуба. Отмечается, что решение руководства «Манчестер Сити» связано с потенциальным подписанием нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, чей договор истекает летом.



Действующий контракт Де Брёйне с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. За манкунианцев он выступает с 2015 года, а до этого играл за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург». В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола (2 – с пенальти) и отдал 8 результативных передач.

Видео гола Де Брёйне в матче АПЛ с «Челси»: