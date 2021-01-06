Гурцкая: играли бы «Краснодар» и «Локомотив» в свою силу, «Спартак» был бы сейчас шестым

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая назвал причины, по которым «Спартак» находится в тройке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Спартак находится в тройке за счёт провала «Краснодара» и «Локомотива». У «Спартака» есть 9 очков, которых не должно было быть, такого спорного судейства, как в первой части чемпионата, в пользу одной команды не было никогда. Примеры? Хотя бы пенальти в матче с «Химками».
После одного спорного пенальти с «Сочи» им вернули пять таких спорных пенальти. Играли бы «Краснодар» и «Локомотив» в свою силу, «Спартак» был бы сейчас шестым.
По факту «Спартак» судили так, как не судили даже «Зенит». А когда перестали так судить, случились матчи с «Ростовом», «Уралом», «Сочи» и «Зенитом». «Спартак» не заслуживает этого третьего места по футболу, который показывал. Это просто стечение обстоятельств. В первую очередь — судейство», — цитирует Гурцкая «РБ-Спорт».
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
- 6 января 2021
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