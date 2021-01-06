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«Ювентус» отправился на матч в Милан. Сообщалось, что команду могут не выпустить из Турина

«Ювентус» отправился на матч в Милан. Сообщалось, что команду могут не выпустить из Турина
Футбол / Италия 0
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«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил, что команда отправилась в Милан, где сегодня состоится матч 16-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

«Бьянконери» должны были отправиться в Милан накануне, 5 января, однако вылет пришлось отложить из-за двух случаев заражения коронавирусом в команде. Руководство клуба опасалось, что в коллективе произошла вспышка инфекции. Впоследствии сообщалось, что органы здравоохранения Турина могут не выпустить «Ювентус» в Милан.

Матч «Милан» – «Ювентус» пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Россонери», набрав 37 очков в 15 турах, занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Бьянконери» (27) располагаются на пятой строчке.

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