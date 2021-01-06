Источник: в случае перехода в «Фенербахче» Озил будет зарабатывать € 5 млн в год

В случае перехода в «Фенербахче» полузащитник «Арсенала» Месут Озил будет зарабатывать € 5 млн. Ещё € 2,5 млн клуб из Стамбула готов выплатить немецкому полузащитнику в качестве подъёмных, сообщает THA. Напомним, ранее появилась информация, что Месут Озил принял предложение «Фенербахче» и готов заключить трёхлетний контракт с турецким клубом.



Напомним, Озил не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.



Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. В декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го.

Источник: Месут Озил принял предложение «Фенербахче» и готов заключить трёхлетний контракт