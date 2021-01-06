Пауло Дибала вызван на матч с «Миланом», несмотря на высокую температуру два дня назад

«Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал список футболистов, вызванных на сегодняшний матч 16-го тура итальянской Серии А с «Миланом».



В список вошёл нападающий Пауло Дибала, у которого два дня назад поднялась температура. Напомним, аргентинец весной перенёс заражение коронавирусом.



Список игроков «Ювентуса»:



вратари — Щенсны, Пинсольо, Буффон;



защитники — Кьеллини, де Лигт, Данило, Бонуччи, Демирал, ди Пардо, Дрэгушин, Фработта;



полузащитники — Артур, Рэмзи, Маккенни, Рабьо, Бентанкур, Портанова, Кулушевски;



нападающие — Кьеза, Бернардески, Фаджоли, Роналду, Дибала, да Грака.



Матч «Милан» – «Ювентус» пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.