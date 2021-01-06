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Пауло Дибала вызван на матч с «Миланом», несмотря на высокую температуру два дня назад

Пауло Дибала вызван на матч с «Миланом», несмотря на высокую температуру два дня назад
Футбол / Италия 0
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«Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал список футболистов, вызванных на сегодняшний матч 16-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

В список вошёл нападающий Пауло Дибала, у которого два дня назад поднялась температура. Напомним, аргентинец весной перенёс заражение коронавирусом.

Список игроков «Ювентуса»:

вратари — Щенсны, Пинсольо, Буффон;

защитники — Кьеллини, де Лигт, Данило, Бонуччи, Демирал, ди Пардо, Дрэгушин, Фработта;

полузащитники — Артур, Рэмзи, Маккенни, Рабьо, Бентанкур, Портанова, Кулушевски;

нападающие — Кьеза, Бернардески, Фаджоли, Роналду, Дибала, да Грака.

Матч «Милан» – «Ювентус» пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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