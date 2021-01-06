Фрэнк Лэмпард мечтает тренировать «Барселону»

Журналист Гиллем Балаге рассказал о мечте главного тренера лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда.



«Мечта Лэмпарда – тренировать в Примере и делать то, чего он не мог, когда был футболистом. Он бы хотел сидеть на скамейке на «Камп Ноу» и возглавлять «Барсу», — цитирует Баллаге Mundo Deportivo со ссылкой на программу Onze.



Лэмпард возглавил «Челси» в 2019 году, а до этого тренировал «Дерби Каунти». В настоящее время лондонская команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает четырёх тренеров в качестве замены Лэмпарду. Также появлялась информация, что некоторые футболисты синих разочарованы тактикой своего наставника.

Видеообзор поражения «Челси» в матче с «Манчестер Сити»: