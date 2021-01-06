Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

22-летний футболист «Браги» приостановил карьеру из-за рака

22-летний футболист «Браги» приостановил карьеру из-за рака
Футбол / Прочие турниры 0

Футболист второй команды «Браги» Диогу Казимиро приостановил карьеру на неопределённое время, сообщается на официальном сайте португальского клуба.

22-летний спортсмен был вынужден пойти на такой шаг, после того как у него была выявлена лимфома, являющаяся онкологическим заболеванием.

«Брага» выражает полную поддержку Казимиро и обещает не жалеть усилий в этой борьбе, которая касается каждого», — говорится в сообщении клуба.

«Брага», набрав 24 очка в 12 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице португальской Примейры, уступая «Бенфике», «Порту» (у обеих команд по 28 очков) и «Спортингу» (32). В 13-м туре команде предстоит сыграть с «Маритиму». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге 8 января.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021