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В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат, предполагаемый лимит — $ 5,8 тыс.

В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат, предполагаемый лимит — $ 5,8 тыс.
Футбол / Прочие турниры 0
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Белорусская федерация футбола (АБФФ) приняла решение ввести потолок зарплат в белорусском футболе. Процесс уже запущен, сообщает Tribuna.com. За пару недель до Нового года руководство АБФФ собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введён уже перед сезоном-2021.

По новому положению АБФФ «О фиксированных ежемесячных заработных платах» 15 тыс. белорусских рублей без учёта премиальных – потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси (примерно $ 5,8 тыс. по курсу на начало января). Такие деньги разрешал платить лишь футболистам белорусской «националки» (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50% матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тыс. рублей.

Зарплата главного тренера в новом году не должна превышать 8 тыс. рублей, старший не сможет зарабатывать больше 5 тыс., а жалование тренера-ассистента ограничат 4 тыс.

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