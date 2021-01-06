Мостовой: видео Игнатьева — глупо и бездарно. Не удивлюсь, если к 30 закончит с футболом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал резонансное видео нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. В ролике 22-летний игрок танцует на пляже с бутылкой пива. Через некоторое время после публикации он удалил видео.
«Видео Игнатьева с пивом — это так глупо и бездарно. С чем это связано? С молодостью? Деньгами? Или невоспитанностью? Хорошо хоть с одной бутылкой станцевал, а не с ящиком пива (смеётся).
Стоит отметить, у него день рождения, но даже это не оправдывает его бестолковый танец. Вот вы назвали мне его фамилию, а я с трудом вспомнил, кто это. Воспитанник «Краснодара»? Воспитанники к 25 годам забивают по 100 мячей, а такие, которые с бутылкой пива и на машине в дорогих кроссовках, — сегодняшняя жизнь. Это беда. Не удивлюсь, если к 28-30 годам Игнатьев скажет «я устал от футбола» и закончит. В этом и заключается беда наших молодых футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 6 января 2021
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