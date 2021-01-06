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«Ты должен мне новый щиток». Хёйбьерг ответил ударившему его игроку «Брентфорда»

«Ты должен мне новый щиток». Хёйбьерг ответил ударившему его игроку «Брентфорда»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Пьер-Эмиль Хёйбьерг пообщался с форвардом «Брентфорда» Джошем да Силвой после матча 1/2 финала Кубка английской лиги.

Напомним, на 84-й минуте встречи да Силва был удалён после того, как ударил Хёйбьерга шипами в голень. Встреча завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

«Любой, кто меня знает, уверен, что я никогда бы не сделал что-то подобное намеренно. Я извлеку урок», — написал да Силва в соцсетях.

«Конечно, ты этого не хотел. Не волнуйся. Я викинг, и я в порядке. Но ты должен мне новый щиток для голени. У тебя большое будущее, будь сильным и продолжай работать. Удачи тебе и твоей команде. Обнимаю, Пьер-Эмиль Хёйбьерг», — написал хавбек «Тоттенхэма» на своей странице в «Твиттере».

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