Лукас Пиазон может покинуть «Челси»

Нападающий «Челси» Лукас Пиазон с большой долей вероятности покинет лондонский клуб, сообщает Goal.com.



С 2019 года Пиазон выступал на правах аренды за португальский клуб «Риу Аве», но досрочно вернулся в Англию. Действующий контракт 26-летнего бразильского футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2021 года. По информации источника, лондонцы ведут переговоры с тремя неназванными клубами, которые готовы выкупить права на Пиазона.



Напомним, Пиазон стал игроком основной команды «Челси» в 2012 году, однако через год ушёл в аренду в «Малагу». Форвард также играл на правах аренды за «Витесс» (2013-2014), франкфуртский «Айнтрахт» (2014-2015), «Рединг» (2015-2016), «Фулхэм» (2016-2018) и «Кьево» (2019). В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 8 матчах чемпионата Португалии и забил 2 гола.