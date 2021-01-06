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Лукас Пиазон может покинуть «Челси»

Лукас Пиазон может покинуть «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Лукас Пиазон с большой долей вероятности покинет лондонский клуб, сообщает Goal.com.

С 2019 года Пиазон выступал на правах аренды за португальский клуб «Риу Аве», но досрочно вернулся в Англию. Действующий контракт 26-летнего бразильского футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2021 года. По информации источника, лондонцы ведут переговоры с тремя неназванными клубами, которые готовы выкупить права на Пиазона.

Напомним, Пиазон стал игроком основной команды «Челси» в 2012 году, однако через год ушёл в аренду в «Малагу». Форвард также играл на правах аренды за «Витесс» (2013-2014), франкфуртский «Айнтрахт» (2014-2015), «Рединг» (2015-2016), «Фулхэм» (2016-2018) и «Кьево» (2019). В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 8 матчах чемпионата Португалии и забил 2 гола.

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