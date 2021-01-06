«Зенит» показал, как Малком проводит отпуск

Пресс-служба «Зенита» на странице в «Твиттере» опубликовала фотографию бразильского нападающего Малкома. На снимке футболист стоит в обнимку с девушкой возле бассейна.

«Зенит» в отпуске", — говорится в подписи к фото.

Малком — воспитанник «Коринтианса» (Бразилия). Выступал за «Бордо» (Франция) и «Барселону» (Испания). Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года за € 40 млн. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В этом сезоне в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего бразильца в € 30 млн.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 19 турах.