«Зенит» показал, как Малком проводит отпуск
Пресс-служба «Зенита» на странице в «Твиттере» опубликовала фотографию бразильского нападающего Малкома. На снимке футболист стоит в обнимку с девушкой возле бассейна.
«Зенит» в отпуске", — говорится в подписи к фото.
Малком — воспитанник «Коринтианса» (Бразилия). Выступал за «Бордо» (Франция) и «Барселону» (Испания). Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года за € 40 млн. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В этом сезоне в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего бразильца в € 30 млн.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 19 турах.
Малком – лучший игрок Российской Премьер-Лиги по количеству успешных обводок
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