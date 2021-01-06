Агент: будущее Озила решится в ближайшие дни

Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, поделился мнением о будущем футболиста.
«Нам не было разрешено вести переговоры до 1 января, поэтому сейчас мы лишь начинаем рассматривать детали некоторых предложений. Я не могу говорить конкретно о клубах, это было бы непрофессионально, но до конца контракта осталось шесть месяцев, и нет ничего необычного в том, чтобы пообщаться с людьми и попытаться найти лучший вариант для Месута.
Озил может остаться в „Арсенале“ до лета, а может уйти. Приоритет Месута — остаться, но в футболе всё меняется очень быстро. Сейчас мы рассматриваем предложения. Если мы решим уйти в январе, нужно будет поговорить с руководством „Арсенала“. Ситуация решится в ближайшие дни», — приводит слова Согута ESPN.
- 6 января 2021
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