Агент: будущее Озила решится в ближайшие дни

Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, поделился мнением о будущем футболиста.



«Нам не было разрешено вести переговоры до 1 января, поэтому сейчас мы лишь начинаем рассматривать детали некоторых предложений. Я не могу говорить конкретно о клубах, это было бы непрофессионально, но до конца контракта осталось шесть месяцев, и нет ничего необычного в том, чтобы пообщаться с людьми и попытаться найти лучший вариант для Месута.



Озил может остаться в „Арсенале“ до лета, а может уйти. Приоритет Месута — остаться, но в футболе всё меняется очень быстро. Сейчас мы рассматриваем предложения. Если мы решим уйти в январе, нужно будет поговорить с руководством „Арсенала“. Ситуация решится в ближайшие дни», — приводит слова Согута ESPN.

Источник: в случае перехода в «Фенербахче» Озил будет зарабатывать € 5 млн в год