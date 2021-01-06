Экс-форвард сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана
Нападающий Юрий Коломоец может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает meta-ratings.com.ua.
По информации источника, интерес к 30-летнему украинскому футболисту проявляют несколько казахстанских клубов. Названия команд не сообщаются.
Напомним, последним клубом Коломойца была «Левадия», за которую форвард выступал с февраля 2020 года. Ранее футболист играл за полтавскую «Ворсклу», «Кривбасс», «Горняк», «Александию» и другие команды. За «Левадию» Коломоец принял участие в 24 матчах чемпионата Эстонии и забил 9 голов.
В 2017 году Коломоец вызывался в национальную команду Украины. Нападающий провёл за сборную Украины товарищеский матч со Словакией и не отметился результативными действиями.
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