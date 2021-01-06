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«Интер» проиграл «Сампдории», Санчес не забил с пенальти

«Интер» проиграл «Сампдории», Санчес не забил с пенальти
Футбол / Италия 0
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В матче 16-го тура итальянской Серии А «Сампдория» обыграла миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте нападающий «Интера» Алексис Санчес не реализовал пенальти. Затем 11-метровый удар был назначен уже в ворота миланской команды, и полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева открыл счёт. На 38-й минуте Бальде Кейта увеличил преимущество генуэзцев, ему ассистировал Миккель Дамсгор. Во втором тайме защитник «Интера» Стефан де Врей отыграл один мяч, голевую передачу отдал хавбек Марсело Брозович.

«Сампдория» набрала 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» (36) располагается на втором месте. «Интер» потерпел первое поражение в Серии А с 17 октября 2020 года, когда дома проиграл «Милану» (1:2).

Италия - Серия А. 16-й тур
06 января 2021, среда. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан
1:0 Кандрева – 23' (пен)   2:0 Кейта – 38'   2:1 де Врей – 65'
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