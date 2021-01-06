«Милан» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Ювентус».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Сальваторе Лонго. Резервный арбитр — Даниэле Довери.
«Милан» в 15 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (27) сыграл 14 матчей и располагается на седьмом месте.
В последний раз команды встречались в 31-м туре сезона-2019/2020. «Милан» дома переиграл туринскую команду, матч завершился со счётом 4:2.
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