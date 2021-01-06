«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Озан Туфан может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Futbol Arena.



По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляют московские клубы «Спартак» и ЦСКА. Помимо российских команд в услугах Туфана заинтересован «Вест Бромвич Альбион». Действующий контракт Туфана с «Фенербахче» рассчитан до 2023 года.

Туфан перешёл в «Фенербахче» из «Бурсаспора» в 2015 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Турции, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С 2014 года Туфан вызывается в национальную команду Турции. «Фенербахче» в 15 встречах набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.