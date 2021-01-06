«Атлетик» Б — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 6 января, в перенесённом матче 2-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало матча запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетик» — «Барселона».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, помогать которому будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр — Антонио Монтер Соланс.
«Барселона» набрала в 16 матчах 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик», набрав в 17 матчах 21 очко, располагается на девятом месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).
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