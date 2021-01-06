«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: трансляция 1/2 финала Кубка лиги начнётся в 23:00

В полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Гарри Леннард и Николас Хоптон. Резервный арбитр — Дэвид Кут.
На пути к полуфиналу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лутон Таун» (3:0), «Брайтон» (3:0) и «Эвертон» (2:0), а «Манчестер Сити» прошёл такие команды, как «Борнмут» (2:1), «Бёрнли» (3:0) и лондонский «Арсенал» (4:1).
Напомним, что действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», обыгравший 1 марта в финале на стадионе «Уэмбли» «Астон Виллу» со счётом 2:1.
- 6 января 2021
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:26
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:05
-
19:45
-
19:45
-
19:23
-
18:58
-
18:58
-
18:48
-
18:46
-
18:28
-
18:17
-
18:09
-
17:56
-
17:53
-
17:28
-
17:27
-
17:02
-
16:56
-
16:46
-
16:27
-
16:24
-
15:53
-
15:44
-
15:39
-
15:30
-
15:29
-
15:23
-
15:10