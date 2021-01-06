Директор «Ромы» получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии
Бывший вратарь «Ромы», а ныне директор клуба Морган Де Санктис попал в автомобильную аварию, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, ДТП произошло минувшей ночью в Риме. Автомобиль 43-летнего мужчины перевернулся, когда он ехал по улице Христофора Колумба. Позже Де Санктис был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Директору «Ромы» удалили селезёнку и остановили посттравматическое кровотечение. Кроме того Де Санктис сломал рёбра и получил повреждения спины. Сообщается, что прогнозы медиков относительно восстановления экс-вратаря оптимистичные.
Де Санктис выступал за такие клубы, как «Рома», «Ювентус», «Удинезе», «Севилья», «Галатасарай» и «Наполи», а также защищал ворота национальной команды Италии.
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