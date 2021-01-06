Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Директор «Ромы» получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии

Директор «Ромы» получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии
Футбол / Италия 0

Бывший вратарь «Ромы», а ныне директор клуба Морган Де Санктис попал в автомобильную аварию, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, ДТП произошло минувшей ночью в Риме. Автомобиль 43-летнего мужчины перевернулся, когда он ехал по улице Христофора Колумба. Позже Де Санктис был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Директору «Ромы» удалили селезёнку и остановили посттравматическое кровотечение. Кроме того Де Санктис сломал рёбра и получил повреждения спины. Сообщается, что прогнозы медиков относительно восстановления экс-вратаря оптимистичные.

Де Санктис выступал за такие клубы, как «Рома», «Ювентус», «Удинезе», «Севилья», «Галатасарай» и «Наполи», а также защищал ворота национальной команды Италии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021