Директор «Ромы» получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии

Бывший вратарь «Ромы», а ныне директор клуба Морган Де Санктис попал в автомобильную аварию, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, ДТП произошло минувшей ночью в Риме. Автомобиль 43-летнего мужчины перевернулся, когда он ехал по улице Христофора Колумба. Позже Де Санктис был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Директору «Ромы» удалили селезёнку и остановили посттравматическое кровотечение. Кроме того Де Санктис сломал рёбра и получил повреждения спины. Сообщается, что прогнозы медиков относительно восстановления экс-вратаря оптимистичные.



Де Санктис выступал за такие клубы, как «Рома», «Ювентус», «Удинезе», «Севилья», «Галатасарай» и «Наполи», а также защищал ворота национальной команды Италии.