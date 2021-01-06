«Его заездили». Чанов — об уходе Акинфеева из сборной России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился своим мнением о решении голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

«Мы общались и до решения о сборной, и после, встречались перед Новым годом, так что я чётко вижу — он стал чаще шутить, больше улыбаться. И в матчах это проявляется. Заиграл более раскрепощённо. После пропущенных голов реже срывается на защитников, чем раньше. Когда он играл на всех фронтах, на нём висел огромный груз ответственности, он редко видел семью, его, можно сказать, заездили, поэтому врачи правильно порекомендовали ему сосредоточиться на клубе. И хорошо, что он прислушался.



Игорь к двадцати пяти годам дважды порвал кресты, и то, что он вернулся после этого, подчеркивает его бойцовский характер и психологическую устойчивость. Травмы, увы, неизбежны. Важно, как ты выходишь из болезненного состояния. Я по себе помню. Возвращаясь после повреждения, я при атаке соперника шёл на мяч, рискуя снова травмироваться. И чувствовал — полностью готов к игре. А тот, кто сомневается, уже не вернётся на свой уровень. Игорь молодец, что поднялся после второй травмы и отыграл девять лет. Даст бог, продолжит в том же духе. Думаю, уйдя из сборной, он продлил свою карьеру в ЦСКА», — приводит слова Чанова сайт телеканала Матч ТВ.