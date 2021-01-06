Конте — о поражении в матче с «Сампдорией»: госпожа Удача забыла об «Интере»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча 16-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (1:2).



«Это был довольно странный матч. Мы перешли от нереализованного пенальти к двум пропущенным голам. Это вызвало трудности, но команда хорошо играла и создавала моменты. Иногда поражение заслужено, но в других ситуациях, как сегодня, вам просто не везёт. Сложно отыграться, проигрывая — 0:2, но мы до последнего пытались это сделать. Игроки выложились по полной, но в этот раз госпожа Удача забыла о нас», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Сампдория» набрала 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» (36) располагается на втором месте. «Интер» потерпел первое поражение в Серии А с 17 октября 2020 года, когда дома проиграл «Милану» (1:2).