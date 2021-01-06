Агент Игнатьева высказался о критике в адрес игрока из-за видео с танцем с пивом в руках

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал резонансное видео игрока. В ролике футболист танцует на пляже с бутылкой пива в руке. Через некоторое время после публикации он удалил видео.

«Во-первых, хочу поздравить Ваню с днём рождения! Ему непросто дался последний год, и я уверен, что его настойчивость и боевой характер принесут плоды. Люди обсуждают, как он танцует на пляже, и они, не зная его, готовы осуждать его кажущуюся беззаботность. При этом никто из них не знает, как он пашет на тренировках.

Ваня никогда не будет заниматься показухой и нарочно выкладывать видео из тренажёрного зала, чтобы заслужить похвалу и одобрение. Кстати, всем видно, что он в отличной физической форме. Он не будет хорошим пай-мальчиком но, как говорит самый титулованный тренер мира Моуринью, с хорошими мальчиками ничего не выиграть.

А ещё хочу сказать: спросите друзей Ивана, и они вам скажут, что он отличный товарищ, на которого можно положиться. Я знаю, как он помогает ребятам в детских домах и больницам в родном Ачинске, но сам Ваня об этом не расскажет. Поэтому хочу всем нам пожелать перед Рождеством поменьше торопиться осуждать тех, кого не знаешь, и больше помогать другим, особенно в наше непростое время. А Ваню — ещё раз с праздником. С днём рождения, Иван! Будь собой!» — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Видео Игнатьева с пивом