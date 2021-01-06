Орещук — о видео Игнатьева: только дебилы могли на такое обратить внимание

Футбольный агент Роман Орещук высказался о резонансном видео нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. В ролике футболист танцует на пляже с бутылкой пива. Через некоторое время после публикации он удалил видео.



«Только дебилы могли на такое обратить внимание. У человека отпуск и он вправе делать всё что хочет. Если к нему есть претензии, то только от клуба они могут быть. Но что-то я не слышал их. Потому что там работают адекватные люди», — написал Орещук на своей странице в «Твиттере».

Видео Игнатьева с пивом:

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.



В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду.