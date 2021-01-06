ЦСКА планирует включить в арендное соглашение с «Бокой» по Гайчу право выкупа

Московский ЦСКА планирует включить в арендное соглашение с «Бокой Хуниорс» по нападающему Адольфо Гайчу право выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бока Хуниорс» действительно ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча. В соглашение планируется включить право выкупа, но данный пункт пока не согласован сторонами», — сказал источник в интервью «Чемпионату».

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч находится в шаге от перехода в «Боку Хуниорс». «Бока» связался с российским клубом с просьбой отдать Гайча в аренду на один сезон. Если футболист даст положительный ответ, он перейдёт в аргентинский клуб в ближайшие недели.



Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.