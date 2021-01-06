«Милан» — «Ювентус»: составы команд на матч Серии А

Стали известны составы «Милана» и «Ювентуса» на матч 16-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Ювентус».

«Милан»: Доннарумма, Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Калабрия, Кессье, Кастильехо, Чалханоглу, Хёуге, Леау.



«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Бонуччи, Фработта, Данило, Рабьо, Бентанкур, Рэмси, Кьеза, Роналду, Дибала.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Сальваторе Лонго. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

«Милан» набрал в 15 матчах 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (27) сыграл 14 матчей и располагается на седьмом месте.