Гризманн и Месси — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Барселоны» на матч 2-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетик» — «Барселона».
«Атлетик»: Унай Симон, Юри Берчиче, Мартинес, Нуньес, Капа, Венседор, Муньяин, Весга, де Маркос, Рауль Гарсия, Уильямс.
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Лангле, Педри, Альба, де Йонг, Дембеле, Гризманн, Месси.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, помогать которому будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр — Антонио Монтер Соланс.
«Барселона» набрала в 16 матчах 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик», набрав в 17 матчах 21 очко, располагается на девятом месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).
- 6 января 2021
-
22:19
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:39
-
21:15
-
21:13
-
21:07
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:26
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:05
-
19:45
-
19:45
-
19:23
-
18:58
-
18:58
-
18:48
-
18:46
-
18:28
-
18:17
-
18:09
-
17:56
-
17:53
-
17:28
-
17:27
-
17:02
-
16:56
-
16:46
-
16:27