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Гризманн и Месси — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Барселоны» на матч 2-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетик» — «Барселона».

«Атлетик»: Унай Симон, Юри Берчиче, Мартинес, Нуньес, Капа, Венседор, Муньяин, Весга, де Маркос, Рауль Гарсия, Уильямс.



«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Лангле, Педри, Альба, де Йонг, Дембеле, Гризманн, Месси.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, помогать которому будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр — Антонио Монтер Соланс.

«Барселона» набрала в 16 матчах 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик», набрав в 17 матчах 21 очко, располагается на девятом месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).