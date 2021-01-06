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Головин забил гол первым касанием после выхода на замену в матче Лиги 1 с «Лорьяном»

Головин забил гол первым касанием после выхода на замену в матче Лиги 1 с «Лорьяном»
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте матча 18-го тура французской Лиги 1 и первым касанием забил гол. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне.

Головин вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.

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