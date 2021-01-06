«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Зинченко выйдет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Фред, Фернандеш, Погба, Мактоминай, Рэшфорд, Марсьяль.
Запасные: Де Хеа, Теллес, Байи, Джеймс, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Бек.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Зинченко, Диаш, Стоунс, Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Марез, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Траффорд, Уокер, Жезус, Агуэро, Родриго, Менди, Нмеча, Хэрвуд-Беллис, Мбете-Табу.
Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На пути к полуфиналу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лутон Таун» (3:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) и «Эвертон» (2:0), а «Манчестер Сити» прошёл такие команды, как «Борнмут» (2:1), «Бёрнли» (3:0) и лондонский «Арсенал» (4:1).
- 6 января 2021
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