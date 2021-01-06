«Монако» с Головиным разгромил «Лорьян» в гостевом матче Лиги 1

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Голы за «Монако» забили Аксель Дисаси, Александр Головин, Кевин Фолланд, Софьян Диоп и Гильермо Марипан. За «Лорьян» забили Теремас Моффи и Эндрю Гравильон. В начале второго тайма, на 48-й минуте, полузащитник «Лорьяна» Жонатан Делаплас получил красную карточку и покинул поле, оставив хозяев в меньшинстве.



«Монако» набрал 30 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Лорьян» (12) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 матчах 36 очков «Лион». В тройку лидеров входят «Лилль» (36) и «ПСЖ» (35).