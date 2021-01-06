«Монако» с Головиным разгромил «Лорьян» в гостевом матче Лиги 1

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Голы за «Монако» забили Аксель Дисаси, Александр Головин, Кевин Фолланд, Софьян Диоп и Гильермо Марипан. За «Лорьян» забили Теремас Моффи и Эндрю Гравильон. В начале второго тайма, на 48-й минуте, полузащитник «Лорьяна» Жонатан Делаплас получил красную карточку и покинул поле, оставив хозяев в меньшинстве.
«Монако» набрал 30 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Лорьян» (12) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 матчах 36 очков «Лион». В тройку лидеров входят «Лилль» (36) и «ПСЖ» (35).
- 6 января 2021
-
23:54
-
23:34
-
23:30
-
23:03
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:29
-
22:19
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:39
-
21:15
-
21:13
-
21:07
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:26
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:05
-
19:45
-
19:45
-
19:23
-
18:58
-
18:58
-
18:48
-
18:46
-
18:28
-
18:17
-
18:09