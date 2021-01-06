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«Монако» с Головиным разгромил «Лорьян» в гостевом матче Лиги 1

«Монако» с Головиным разгромил «Лорьян» в гостевом матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Голы за «Монако» забили Аксель Дисаси, Александр Головин, Кевин Фолланд, Софьян Диоп и Гильермо Марипан. За «Лорьян» забили Теремас Моффи и Эндрю Гравильон. В начале второго тайма, на 48-й минуте, полузащитник «Лорьяна» Жонатан Делаплас получил красную карточку и покинул поле, оставив хозяев в меньшинстве.

«Монако» набрал 30 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Лорьян» (12) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 матчах 36 очков «Лион». В тройку лидеров входят «Лилль» (36) и «ПСЖ» (35).

Франция - Лига 1. 18-й тур
06 января 2021, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
2 : 5
Монако
Монако
0:1 Дисаси – 9'   1:1 Моффи – 31'   1:2 Головин – 64'   2:2 Гравильон – 67'   2:3 Фолланд – 68'   2:4 Диоп – 78'   2:5 Марипан – 89'
Удаления: Делаплас – 48' / нет
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