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«Царь вернулся». «Монако» отреагировал на гол Головина

«Царь вернулся». «Монако» отреагировал на гол Головина
Футбол / Франция 0
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Пресс-служба «Монако» в «Твиттере» прокомментировала гол полузащитник Александр Головин в первом матче после возвращения.

«Царь вернулся», — говорится в сообщении.

Головин вышел на замену на 64-й минуте матча 18-го тура французской Лиги 1 и первым касанием забил гол. Хавбек вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы. В последний раз Головин забивал 9 ноября 2019 года в матче с «Дижоном» (1:0).

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В этом розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.

Головин забил гол первым касанием после выхода на замену в матче Лиги 1 с «Лорьяном»
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