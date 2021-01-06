«Ливерпуль» предложил Давиду Алабе контракт с зарплатой € 10 млн в год

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Goal.com.



По информации источника, английский клуб предложил 28-летнему австрийскому футболисту контракт с зарплатой € 10 млн в год. В «Ливерпуле» рассчитывают, что трансфер Алабы состоится предстоящим летом.



Ранее сообщалось, что главным претендентом на Алабу считается мадридский «Реал», однако, по последним сведениям СМИ, сделка находится на грани срыва.



Давид защищает цвета мюнхенской «Баварии» практически на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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