Игроки «Монако» в раздевалке поздравили Головина с возвращением на поле и голом

Игроки «Монако» поздравили российского полузащитника Александра Головина с успешным возвращением на поле.



Напомним, Головин вышел на замену на 64-й минуте матча 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2) и первым касанием забил гол. Головин вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.

Видео можно посмотреть на странице «Монако» в «Твиттере».



Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.