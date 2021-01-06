Игроки «Монако» в раздевалке поздравили Головина с возвращением на поле и голом
Игроки «Монако» поздравили российского полузащитника Александра Головина с успешным возвращением на поле.
Напомним, Головин вышел на замену на 64-й минуте матча 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2) и первым касанием забил гол. Головин вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.
Видео можно посмотреть на странице «Монако» в «Твиттере».
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.
«Царь вернулся». «Монако» отреагировал на гол Головина
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