Симеоне прокомментировал проигрыш «Атлетико» клубу 3-го дивизиона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды из 1/32 финала Кубка Испании.
«Соперник победил справедливо, потому что они сыграли так, как хотели. Они воспользовались моментом и забили гол. Второй тайм был тяжёлым.
Кубок не приносит нам никакого удовлетворения. В следующем году нужно найти решение этой проблемы. Пока рано давать оценку игре команды. Эмоции связаны с результатом. Все выкладывались, но мы уже знаем, что иногда получается лучше, а иногда хуже», — цитирует Симеоне As.
В матче 1/32 финала Кубка Испании «Корнелья» переиграла мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия» в Корнелье-де-Льобрегат и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 7-й минуте забил Адриан Хименес, ассистировал ему Агус Медина. На 63-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Рикард Санчес.
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