Дубль Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Миланом»

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» уступил туринскому «Ювентусу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт на 18-й минуте открыл полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза, ему ассистировал Пауло Дибала. В конце первого тайма сравнял Давиде Калабрия, голевую передачу отдал Рафаэл Леау. Во втором тайме Кьеза оформил дубль. Третий гол «Ювентуса» забил Уэстон Маккенни с передачи Деяна Кулушевски.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Сальваторе Лонго. Резервный арбитр — Даниэле Довери.



«Милан» в 16 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (30) сыграл 15 матчей и располагается на четвёртом месте.



В последний раз команды встречались в 31-м туре сезона-2019/2020. «Милан» дома переиграл туринскую команду, матч завершился со счётом 4:2.