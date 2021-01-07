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Дубль Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Миланом»

Дубль Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Миланом»
Футбол / Италия 0
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В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» уступил туринскому «Ювентусу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт на 18-й минуте открыл полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза, ему ассистировал Пауло Дибала. В конце первого тайма сравнял Давиде Калабрия, голевую передачу отдал Рафаэл Леау. Во втором тайме Кьеза оформил дубль. Третий гол «Ювентуса» забил Уэстон Маккенни с передачи Деяна Кулушевски.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Сальваторе Лонго. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

«Милан» в 16 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (30) сыграл 15 матчей и располагается на четвёртом месте.

В последний раз команды встречались в 31-м туре сезона-2019/2020. «Милан» дома переиграл туринскую команду, матч завершился со счётом 4:2.

Италия - Серия А. 16-й тур
06 января 2021, среда. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Кьеза – 18'   1:1 Калабрия – 41'   1:2 Кьеза – 62'   1:3 Маккенни – 76'
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