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Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче Примеры

Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 2-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 14-й минуте форвард «Барселоны» Педри сравнял счёт. На 38-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси вывел каталонскую команду вперёд в счёте. Во втором тайме, на 62-й минуте, Месси оформил дубль. На 90-й минуте форвард «Атлетика» Икер Муньяин установил итоговый счёт встречи.

«Барселона» набрала 31 очко и поднялась на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).

Испания - Примера. 2-й тур
06 января 2021, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Уильямс – 3'   1:1 Педри – 14'   1:2 Месси – 38'   1:3 Месси – 62'   2:3 Муньяин – 90'
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