Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче Примеры
В матче 2-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 14-й минуте форвард «Барселоны» Педри сравнял счёт. На 38-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси вывел каталонскую команду вперёд в счёте. Во втором тайме, на 62-й минуте, Месси оформил дубль. На 90-й минуте форвард «Атлетика» Икер Муньяин установил итоговый счёт встречи.
«Барселона» набрала 31 очко и поднялась на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).
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