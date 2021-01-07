Губерниев: досмотрел видео с Дзюбой до конца. Меня оно не возбудило

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о появлении в Сети в ноябре 2020 года видео интимного характера с участием форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Смотрел ли видео с Дзюбой? Да. Вы хотите спросить, посмотрел ли я его до конца? Да, я досмотрел его до конца. И у меня никаких эмоций оно не вызвало. А у огромного количества моих знакомых женщин вызвало. Они сказали, что тело хорошее, какой он большой… эээ… молодец. И все о нем помечтали каким-то образом. Но если вы думаете, что видео меня возбудило… нет, не возбудило, потому что я приверженец старой доброй сексуальной ориентации», — приводит слова Губерниева «Фонтанка».
Напомним, что в результате появления видео в Сети, футболист был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.
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